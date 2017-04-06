ДТП в столице: легковой автомобиль врезался в дерево
Столичный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. ДТП произошло этим утром на Мунчештской улице.
Столичный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. ДТП произошло этим утром на Мунчештской улице.
Парня и его пассажира доставили в больницу с тяжёлыми травмами.
По словам водителя, он потерял управление
«Неделю назад заменил заднее колесо.
Молодой человек говорит, что все произошло внезапно.
«После столкновения я ничего не помню. Алкоголь не употреблял».
Пострадал и находящийся на заднем сидении друг водителя.
Ведётся следствие. Наказание для водителя определят в зависимости от тяжести травм пассажира.