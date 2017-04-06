ДТП в столице: легковой автомобиль врезался в дерево

Парня и его пассажира доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

По словам водителя, он потерял управление из-за технической неисправности авто.

«Неделю назад заменил заднее колесо. Какая-то неисправность была, наверное поэтому и не справился с управлением».

Молодой человек говорит, что все произошло внезапно.

«После столкновения я ничего не помню. Алкоголь не употреблял».

Пострадал и находящийся на заднем сидении друг водителя.

Ведётся следствие. Наказание для водителя определят в зависимости от тяжести травм пассажира.