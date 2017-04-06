В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.
Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.
«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.
По словам Серова, опасности уже нет.
«Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.
Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.
Ранее ТАСС со ссылкой на