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11:12 (мск), источник: ТАСС

В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство

Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

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«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.

По словам Серова, опасности уже нет.

«Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщал, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

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