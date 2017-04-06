В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик «Джебхат ан-Нусры» и ИГ

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.

По словам Серова, опасности уже нет.

«Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.