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11:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жительница Дона, лишенная родительских прав, незаконно получала детские пособия

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая незаконно получала пособия на детей.

Каменской городской прокуратурой материалы дела сейчас переданы в суд.

Ранее жительница Дона была лишена родительских прав на своих детей 12, 5 и 2-летнего возраста. Однако, по версии следствия, после их передачи в детский дом злоумышленница продолжила получать деньги, которые тратила на свои нужды.

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