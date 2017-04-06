Жительница Дона, лишенная родительских прав, незаконно получала детские пособия

Каменской городской прокуратурой материалы дела сейчас переданы в суд.

Ранее жительница Дона была лишена родительских прав на своих детей 12, 5 и 2-летнего возраста. Однако, по версии следствия, после их передачи в детский дом злоумышленница продолжила получать деньги, которые тратила на свои нужды.