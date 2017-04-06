В Анапе пьяный мужчина прыгал по автомобилям

По версии следствия, 20 февраля пьяный безработный житель станицы Гостагаевской гулял по улицам станицы. На улице Советской он увидел припаркованные автомобили. С разбега он запрыгнул на капот, оттуда запрыгнул на крышу и сделал еще несколько прыжков. Потом он перескочил на крыши рядом стоящих машин и прыгнул еще несколько раз. После этого он снова пошел гулять, его задержали местные жители и вызвали полицию, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

Суд назначил мужчине штрафы в пользу трех потерпевших, сумма превысила 220 тыс. рублей.