В Анапе пьяный мужчина прыгал по автомобилям
В Анапе осудили местного жителя, которого обвинили в порче чужого имущества.
В Анапе осудили местного жителя, которого обвинили в порче чужого имущества.
По версии следствия, 20 февраля пьяный безработный житель станицы Гостагаевской гулял по улицам станицы. На улице Советской он увидел припаркованные автомобили. С разбега он запрыгнул на капот, оттуда запрыгнул на крышу и сделал еще несколько прыжков. Потом он перескочил на крыши рядом стоящих машин и прыгнул еще несколько раз. После этого он снова пошел гулять, его задержали местные жители и вызвали полицию, сообщает
Суд назначил мужчине штрафы в пользу трех потерпевших, сумма превысила 220 тыс. рублей.