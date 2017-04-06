В Воронеже сгорела четвертая машина за сегодняшний день

Утром в четверг, 6 апреля, воронежские спасатели получили вызов с улицы Дзержинского, 3а. Там около 09:34 загорелась машина. На место выехали два пожарных отделения. Они потушили пламя в 09:48.

«Огонь повредил автомобиль «Лада», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, на пожаре никто из людей не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания машины.

Напомним, что это уже 4-ая сгоревшая машина за эти сутки в Воронеже. До этого ночью горели Mitsubishi Lancer, Renault Sandero и «Лада Калина» на набережной Авиастроителей.