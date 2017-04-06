Москвичка попробовала отправить радиоактивную посылку в Великобританию

Сотрудники «Почты России» совместно с Федеральной таможенной службой обнаружили в аэропорту Внуково радиоактивную посылку. В ней оказался авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщается на сайте федерального почтового оператора.

«Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, радиоактивная посылка была отправлена жительницей Москвы адресату в Великобритании.

Ранее в марта на станции «Шаболовская» в московском метро задержали курьера, который вез автомат времен Великой Отечественной войны. Мужчина заявил, что его попросили подработать, и о содержимом посылки он даже не догадывался.