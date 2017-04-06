Петербургского террориста могли использовать как «живую бомбу» без его ведома

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Следователи рассматривают версию того, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве «живой бомбы».

«Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, «в темную», — сказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

«Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно», — отметил собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в Джалилове классического террориста-смертника.

«Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго», — подчеркнул собеседник агентства.