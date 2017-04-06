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11:40 (мск), источник: Интерфакс

Петербургского террориста могли использовать как «живую бомбу» без его ведома

Правоохранители сообщили, что поведение Джалилова «не укладывается в сценарий со смертником».

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Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
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17
фотографий
17
фотографий

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Следователи рассматривают версию того, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве «живой бомбы».

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«Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, «в темную», — сказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

«Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно», — отметил собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в Джалилове классического террориста-смертника.

«Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго», — подчеркнул собеседник агентства.

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«Не исключено, что его задание было в изготовлении самодельных бомб и их закладка в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона», — отметил эксперт.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50. Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.

«На сегодняшний день очевидно, что у Джалилова были сообщники. В квартире, где он проживал, компонентов взрывного устройства не было, однако были найдены следы взрывчатых веществ, а также отпечатки пальцев нескольких человек», — сказал ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что информацию о возможных сообщниках Джалилова проверяют не только российские правоохранители, но и их коллеги из Киргизии, и других среднеазиатских государств.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
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