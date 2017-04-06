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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе следователи ищут виновных в падении льда на женщину

По факту обрушения снега с крыши завели уголовное дело.

Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» завели на днях в башкирской столице. Поводом послужило ЧП: днем 4 марта с крыши дома № 127 по улице Мингажева сорвалась глыба льда и обрушилась на женщину.

Льдина раскроила пострадавшей кожу на голове, пришлось накладывать швы. А через пару дней после удара у женщины стало резко сдавать зрение, врачи не исключают потерю зрения.

— Сотрудники ЖЭУ обязаны были организовать очистку крыши от снега, но не приняли мер, — пояснили в пресс-службе СУ СК по республике.

Сейчас правохранители устанавливают обстоятельства ЧП и сотрудников ЖЭУ, ответственных за расчистку кровли.

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