В Ростове-на-Дону после взрыва возбудили дело о покушении на убийство
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в
По предварительным данным, на пересечении Нахичеванского переулка и Социалистической улицы 46-летний мужчина подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции.