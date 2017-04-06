В Ростове-на-Дону после взрыва возбудили дело о покушении на убийство

По предварительным данным, на пересечении Нахичеванского переулка и Социалистической улицы 46-летний мужчина подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции.