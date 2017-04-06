В Тольятти скорая забрала из школы пьяную ученицу

В среду днем, 5 апреля, сотрудники школы Комсомольского района Тольятти вызывали скорую для нетрезвой ученицы, сообщает 63.ru.

Учителя заметили, что 15-летняя девушка находится в неадекватном состоянии: у нее была бессвязная речь и нетвердая походка. Как оказалось, накануне школьница выпивала спиртные напитки. Медики оказали ей необходимую помощь и госпитализировали в токсикологическое отделение одной из городских больниц.