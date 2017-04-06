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11:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На зампреда Думы Хорольского района завели уголовное дело за хищение 50 тысяч рублей

По версии следствия, злоумышленница незаконно получила эту сумму в качестве заработной платы.

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Думы Хорольского муниципального района Павлушко Александры. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, в период времени с марта по июнь 2015 года подозреваемая, исполняя обязанности председателя Думы Хорольского района, заключила от имени Думы договоры с физическим лицом, то есть с сама с собой. Согласно условиям договора исполнитель должен был оказывать услуги переплета (сшивания) документов Думы, подлежащих хранению. При этом, данная работа фактически выполнена другим сотрудником Думы и ей за это выплачена ежемесячная заработная плата.

Тем не менее, злоумышленница предоставила в бухгалтерию Думы Хорольского муниципального района соответствующие документы и ей на основании платежных получений были перечислены денежные средства. Таким образом, путем обмана из бюджета Думы Хорольского муниципального района похищено свыше 50 тыс рублей. Похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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