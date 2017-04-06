Следователи проведут проверку по факту избиения школьницы в Копейске

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время запрошены все материалы по данному делу, будут изучены результаты проведенных проверок.

«Будет проверено, были ли предприняты все необходимые меры органами образования и другими ответственными лицами», — пояснил Владимир Шишков. — По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как уже сообщало агентство, 3 марта из травмпункта горбольницы № 1 Копейска в отдел полиции поступило сообщение об избиении подростками 12-летней школьницы. Между девочками возник конфликт на фоне личной неприязни. Сотрудниками полиции по данному факту проводилась проверка. Результаты проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Копейского городского округа.