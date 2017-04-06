В Анапе экс-чиновницу и ее знакомого будут судить за покушение на мошенничество

По версии следствия, летом 2016 года женщина узнала, что на земле, которую администрация предоставила «Центру развития и оказания курортных услуг», незаконно разместили туристско-информационный центр. В разговоре с владельцем центра чиновница сообщила, что три размещенных на трех земельных участках туристско-информационных центра подлежат сносу как самострои. Она может оказать содействие в предоставлении земель бизнесмену за 1 млн 50 тыс. рублей. Деньги следовало передать через посредника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При этом женщина не могла распоряжаться землей из-за отсутствия служебных полномочий. Предприниматель согласился с ее предложением и обратился в правоохранительные органы.

Он встретился с посредником 26 июля 2016 года и передал ему деньги. Потом действия нарушителя пресекли оперативники. Чиновница скрылась от следствия, ее объявили в розыск и нашли в ноябре 2016 года.