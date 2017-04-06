В Анапе экс-чиновницу и ее знакомого будут судить за покушение на мошенничество
В Анапе завершили расследование дела в отношении бывшей замруководителя МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг» и ее подельника.
В Анапе завершили расследование дела в отношении бывшей замруководителя МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг» и ее подельника.
По версии следствия, летом 2016 года женщина узнала, что на земле, которую администрация предоставила «Центру развития и оказания курортных услуг», незаконно разместили
При этом женщина не могла распоряжаться землей
Он встретился с посредником 26 июля 2016 года и передал ему деньги. Потом действия нарушителя пресекли оперативники. Чиновница скрылась от следствия, ее объявили в розыск и нашли в ноябре 2016 года.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.