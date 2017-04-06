Житель Нижегородской области подозревается в убийстве брата из-за отказа налить алкоголь
Житель Нижегородской области подозревается в убийстве брата
Житель Нижегородской области подозревается в убийстве брата
Следователи полагают, что убийство произошло в ночь на 5 апреля текущего года в доме пос. Свободный Вознесенского района, когда 38-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 33-летним родственником. Братья поссорились, и старший ударил младшего ножом в грудь,
Подозреваемый на допросе пояснил, что ссора с братом и последующее убийство произошли