Житель Нижегородской области подозревается в убийстве брата из-за отказа налить алкоголь

Следователи полагают, что убийство произошло в ночь на 5 апреля текущего года в доме пос. Свободный Вознесенского района, когда 38-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 33-летним родственником. Братья поссорились, и старший ударил младшего ножом в грудь, из-за чего тот скончался. После этого подозреваемый нанес ножевое ранение 60-летнему отчиму, который вступился за сына. Пенсионера госпитализировали в больницу, сейчас его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Подозреваемый на допросе пояснил, что ссора с братом и последующее убийство произошли из-за того, что родственник отказался налить ему спиртное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).