Подозреваемого в убийстве иркутского таксиста нашли в больнице

В Иркутске в больнице задержан подозреваемый в убийстве водителя такси. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Ночью 5 апреля на обочине дороги недалеко от кафе в микрорайоне Зеленый областного центра было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Погибшим оказался 39-летний иркутянин, работавший в службе такси. По факту убийства было сразу же возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи СКР, пассажир такси набросился на водителя с ножом, а после выбросил тело жертвы из автомобиля. Не справившись с управлением машины, 32-летний подозреваемый оставил машину, украл личные вещи таксиста и скрылся. Однако мужчина провалился в болото, где и обморозил руки и ноги. Предполагаемого убийцу удалось найти в ближайшей больнице.