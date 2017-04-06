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12:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

Подозреваемого в убийстве иркутского таксиста нашли в больнице

Задержанный был ранее судим.

В Иркутске в больнице задержан подозреваемый в убийстве водителя такси. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Ночью 5 апреля на обочине дороги недалеко от кафе в микрорайоне Зеленый областного центра было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Погибшим оказался 39-летний иркутянин, работавший в службе такси. По факту убийства было сразу же возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи СКР, пассажир такси набросился на водителя с ножом, а после выбросил тело жертвы из автомобиля. Не справившись с управлением машины, 32-летний подозреваемый оставил машину, украл личные вещи таксиста и скрылся. Однако мужчина провалился в болото, где и обморозил руки и ноги. Предполагаемого убийцу удалось найти в ближайшей больнице.

Как сообщают в пресс-службе МВД региона, ранее задержанный был судим за имущественные преступления. Часть украденного потеряно. На время следствия подозреваемого могут заключить под стражу. Этот вопрос решается.

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