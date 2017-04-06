Подозреваемого в убийстве иркутского таксиста нашли в больнице
Задержанный был ранее судим.
Задержанный был ранее судим.
В Иркутске в больнице задержан подозреваемый в убийстве водителя такси. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в
Ночью 5 апреля на обочине дороги недалеко от кафе в микрорайоне Зеленый областного центра было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Погибшим оказался 39-летний иркутянин, работавший в службе такси. По факту убийства было сразу же возбуждено уголовное дело.
Как установили следователи СКР, пассажир такси набросился на водителя с ножом, а после выбросил тело жертвы из автомобиля. Не справившись с управлением машины, 32-летний подозреваемый оставил машину, украл личные вещи таксиста и скрылся. Однако мужчина провалился в болото, где и обморозил руки и ноги. Предполагаемого убийцу удалось найти в ближайшей больнице.
Как сообщают в