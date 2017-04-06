В Москве пропала опухшая омичка с разными ногами

На момент пропажи женщина была одета в белую спортивную кофту с надписью «Россия» и синие джинсы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Среди примет омички называют: опухшее от злоупотребления алкоголем лицо, 10-сантиметровый шрам слева на животе, бородавку на большом пальце правой ноги, а также тот факт, что у женщины левая нога тоньше правой.

Информацией о местонахождении омички просят делиться по телефонам 102 или 8−495−601−00−08.