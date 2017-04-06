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12:06 (мск), источник: СуперОмск

В омском Авиагородке из-за возможного взрывного устройства из дома эвакуировали 40 человек

Пользователи социальных сетей из Омска сообщают, что в одном из домов в Авиагородке проводится спецоперация правоохранительных органов.

Несколько саперов и кинологов зашли в один из домов, из которого следом стали эвакуироваться люди.

Как сообщил источник «СуперОмска», на месте действительно работают саперы и кинологи, а из дома эвакуировано порядка 40 человек. Что именно побудило силовиков с такой предосторожностью зайти в дом и оцепить его по периметру пока неизвестно, но полицейские подозревают наличие в доме взрывного устройства.

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