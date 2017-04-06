В Батайске был оцеплен детский сад: поступил вызов о бесхозном дипломате

Буквально спустя несколько часов после ЧП на пульт дежурного «02» поступил сигнал от жителей Авиагородка в Батайске.

Очевидцы сообщили о бесхозном дипломате, который стоял у здания садика «Радуга».

Незамедлительно прибывшие на место службы экстренного реагирования оцепили детское учреждение, малышей и персонал эвакуировали. После обследования подозрительного предмета выяснилось, что ничего опасного в нем нет — там были инструменты.