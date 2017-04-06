В Татарстане экс-руководителя госпредприятия будут судить за превышение полномочий

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора федерального государственного унитарного предприятия «Центр подтверждения качества продукции и услуг» 50-летнего Игоря Швецова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в 2013 году Швецов заключил с фирмой две сделки по разработке, модернизации и поддержке программного комплекса автоматизирующего процесс продажи имущества. При этом Швецов не получил согласия собственника в лице регионального управления Росимущества на заключение сделок.

В дальнейшем предприятие, не имея возможности оплатить выполненные работы, нарушило договорные обязательства, что повлекло судебные разбирательства и конфискацию федерального имущества. По решению суда московская квартира стоимостью более 13 миллионов рублей, находившаяся в хозяйственном ведении предприятия, была изъята и передана кредитору в счет погашения задолженности по договорам.

Швецов свою вину не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.