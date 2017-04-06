Житель Казани подозревается в незаконном производстве лекарств

В отношении учредителя ООО «Десапп» 37-летнего Артема Кондакова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, в крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году Кондаков организовал в Казани незаконное производство медицинских изделий. При этом у ООО «Десапп» не было лицензии на производство лекарств в целях сбыта. Следователи установили, что за счет средств из федерального бюджета продукцию «Десап» приобрели Ленинградская областная клиническая больница и Гусь-Хрустальная центральная горбольница.

Причастность к совершению преступления мужчина признал.