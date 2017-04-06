Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Операция проводилась в доме на Товарищеском проспекте, об эвакуации жильцов которого сообщалось ранее.
Операция проводилась в доме на Товарищеском проспекте, об эвакуации жильцов которого сообщалось ранее.
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
«На Товарищеском проспекте
Информацию о задержании нескольких человек «Интерфаксу» подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.
Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.
В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро
«Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», — сказала Петренко «Интерфаксу».
Ранее сообщилось, что сегодня утром были эвакуированы жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22 к.1
«В начале шестого утра я услышала громкий шум на лестничной площадке. Выглянула в дверной глазок и увидела, как из соседней квартиры выводят проживавших в ней людей. А потом, около 8 утра, наш дом эвакуировали», — сказала она.
Глава Невского района Петербурга Константин Серов сообщил позднее, что «устройство обезврежено, злодеи задержаны».
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу привел в действие