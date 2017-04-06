Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым», — сказал «Интерфаксу» собеседник. Информацию о задержании нескольких человек «Интерфаксу» подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

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Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля. В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова. «Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», — сказала Петренко «Интерфаксу».