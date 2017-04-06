Hummer помешал «скорой» добраться до пациента
Неправильно припаркованный внедорожник Hummer стал непреодолимой преградой для спешащей по вызову скорой помощи, сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54.
Неправильно припаркованный внедорожник Hummer стал непреодолимой преградой для спешащей по вызову скорой помощи, сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54.
Инцидент произошел у дома № 8 по улице Дмитрия Донского. Примечательно, что «Хаммер» с «крутым» номером 777 остановился прямо перед табличками «Машины не ставить» и «Не загораживать проезд для аварийных служб».
«Будем думать, что “скорая” ехала к водителю хаммера», — написал один из пользователей соцсети. Другой отметил: «Если бы это была машина МЧС, она бы имела право протаранить хама, даже жалко, что на скорую помощь это не распространяется».
В январе по всей стране прогремела история, случившаяся в
Подобные случаи нередки и для Новосибирска. В феврале водитель скорой помощи во дворах на улице Фрунзе 20 минут уговаривал водителя грузовика освободить для него проезд. Тот в ответ объяснял, что время — деньги, и тратить его он не намерен. Однако, как потом выяснилось, «скорая» оказалась не настоящей. Тем не менее, такие происшествия на дороге вызывают весьма негативную реакцию у жителей мегаполиса.