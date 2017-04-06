Hummer помешал «скорой» добраться до пациента

Инцидент произошел у дома № 8 по улице Дмитрия Донского. Примечательно, что «Хаммер» с «крутым» номером 777 остановился прямо перед табличками «Машины не ставить» и «Не загораживать проезд для аварийных служб».

«Будем думать, что “скорая” ехала к водителю хаммера», — написал один из пользователей соцсети. Другой отметил: «Если бы это была машина МЧС, она бы имела право протаранить хама, даже жалко, что на скорую помощь это не распространяется».