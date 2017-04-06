Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12:59 (мск), источник: VN.ru

Hummer помешал «скорой» добраться до пациента

Неправильно припаркованный внедорожник Hummer стал непреодолимой преградой для спешащей по вызову скорой помощи, сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Инцидент произошел у дома № 8 по улице Дмитрия Донского. Примечательно, что «Хаммер» с «крутым» номером 777 остановился прямо перед табличками «Машины не ставить» и «Не загораживать проезд для аварийных служб».

«Будем думать, что “скорая” ехала к водителю хаммера», — написал один из пользователей соцсети. Другой отметил: «Если бы это была машина МЧС, она бы имела право протаранить хама, даже жалко, что на скорую помощь это не распространяется».

В январе по всей стране прогремела история, случившаяся в Петропавловске-Камчатском. 21-летний парень скончался, не дождавшись скорой помощи, которой перегородили дорогу автохулиганы. После этого случая в обществе разгорелась дискуссия о необходимости разрешить машинам скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили.

Подобные случаи нередки и для Новосибирска. В феврале водитель скорой помощи во дворах на улице Фрунзе 20 минут уговаривал водителя грузовика освободить для него проезд. Тот в ответ объяснял, что время — деньги, и тратить его он не намерен. Однако, как потом выяснилось, «скорая» оказалась не настоящей. Тем не менее, такие происшествия на дороге вызывают весьма негативную реакцию у жителей мегаполиса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рыбак отпустил огромную щуку, пойманную под Бугринским мостом
Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь