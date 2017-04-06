Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Представитель сенатора, умершего в бане, назвал причину смерти
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе молодая девушка похищает вещи из бутиков в торговых центрах

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе молодая девушка похищает вещи из бутиков в торговых центрах. Фото предполагаемой преступницы и запись с камеры видеонаблюдения разместила накануне вечером в соцсети работница торговой точки, расположенной в районе остановки «Степана Злобина».

Источник: Башинформ

Сотрудница рассказала агентству «Башинформ» подробности инцидента.

«У нас магазин не фабричных вещей, продается одежда и различные изделия ручной работы (90 процентов ассортимента). Магниты пока не предусмотрены. Украденное 25 марта этого года платье стоило 4500 рублей. Больше девушка у нас ничего не похищала. До этого случая она у нас ни разу не была», — сообщила работница бутика.

Она также добавила, что к ним в магазин поступила информация о кражах, совершенных подозреваемой в других торговых центрах. Руководство данного бутика оформляет заявление в полицию.

«Всем, кто узнал данную особу, просьба откликнуться в личные сообщения (за вознаграждение), — обратилась сотрудница к подписчикам в соцсети. — Девушка, если вы узнали себя, одумайтесь и верните украденное во избежание уголовного преследования».

В интернете размещена видеозапись еще одного случая кражи молодой женщиной предмета, похожего на лак для ногтей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь