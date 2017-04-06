В Уфе молодая девушка похищает вещи из бутиков в торговых центрах

Сотрудница рассказала агентству «Башинформ» подробности инцидента.

«У нас магазин не фабричных вещей, продается одежда и различные изделия ручной работы (90 процентов ассортимента). Магниты пока не предусмотрены. Украденное 25 марта этого года платье стоило 4500 рублей. Больше девушка у нас ничего не похищала. До этого случая она у нас ни разу не была», — сообщила работница бутика.

Она также добавила, что к ним в магазин поступила информация о кражах, совершенных подозреваемой в других торговых центрах. Руководство данного бутика оформляет заявление в полицию.