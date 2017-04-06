Жительницы Кубани попались на мошенничествах с материнским капиталом

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Две жительницы Выселковского района являлись владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Для того, чтобы обналичить деньги они фальсифицировали факты покупки домов.

Предоставив в уполномоченную организацию фиктивные документы, девушки получили около 870 тыс. рублей.

26-ти и 31-летняя жительницы Кубани стали фигурантками уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Им грозит провести за решеткой до 6 лет.