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16:12 (мск), источник: Новая Кубань

Жительницы Кубани попались на мошенничествах с материнским капиталом

Девушки пытались обналичить деньги по фиктивным документам.

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Две жительницы Выселковского района являлись владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Для того, чтобы обналичить деньги они фальсифицировали факты покупки домов.

Предоставив в уполномоченную организацию фиктивные документы, девушки получили около 870 тыс. рублей.

26-ти и 31-летняя жительницы Кубани стали фигурантками уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Им грозит провести за решеткой до 6 лет.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, материалы дел с обвинительными заключениями направлены в суд.

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