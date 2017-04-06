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16:05 (мск), источник: Новая Кубань

В сочинском тоннеле перевернулся легковой автомобиль

Авария стала причиной дорожного затора.

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Об инциденте сообщили очевидцы, выложившие фото и видео с места событий в социальные сети. По предварительным данным, ДТП произошло утром 6 апреля в тоннеле на дублере Курортного проспекта в Центральной части Сочи.

О причинах аварии ничего неизвестно. Есть информация о пострадавших. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.

Очевидцы также сообщили, что из-за ДТП движение в этом районе было затруднено, возникла крупная дорожная пробка.

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