В сочинском тоннеле перевернулся легковой автомобиль

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Об инциденте сообщили очевидцы, выложившие фото и видео с места событий в социальные сети. По предварительным данным, ДТП произошло утром 6 апреля в тоннеле на дублере Курортного проспекта в Центральной части Сочи.

О причинах аварии ничего неизвестно. Есть информация о пострадавших. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.