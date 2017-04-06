Пожилая волгоградка подарила «экстрасенсам» почти 1,5 млн рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя пенсионерка. Как выяснилось в беседе с потерпевшей, в середине марта она увидела по телевидению рекламу о том, что экстрасенсы оказывают помощь в трудных ситуациях и решила воспользоваться их услугами, поскольку хотела помочь своему родственнику избавиться от алкогольной зависимости.

Позвонив по указанному в рекламе телефону, пенсионерка выяснила, что избавление от пьянства — не проблема, особенно, если регулярно, через платежный терминал систематически переводить крупные суммы денег и терпеливо ждать магической помощи.

С середины марта и до 5 апреля старушка перевела «экстрасенсам» 1 444 120 рублей. После очередного денежного перевода на крупную сумму денег, родственники все-таки убедили женщину обратиться в полицию так как поняли, что она стала жертвой мошенников.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.