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12:48 (мск), источник: Новости Воронежа

Сын забил до смерти металлическим предметом свою мать в Воронежской области

После общения с полицейскими мужчина дал признательные показания.

На днях в жилом доме в селе Колбинка, расположенного в Россошанском районе, обнаружили тело убитой 58-летней местной жительницы. Стражи порядка по подозрению в преступлении задержали 27-летнего сына женщина. Сначала он в преступлении не сознавался, однако затем все-таки дал признательные показания.

Следователи выяснили, что мать с сыном распивали спиртное в доме у соседа в селе Колбинка. Затем родственники отправились домой. По пути повздорили.

«Сын жестоко избил мать, — рассказали в МВД. — А дома он взял металлический предмет, и стал им бить женщину».

От телесных повреждений жительница села скончалась. Сыну грозит 15 лет тюрьмы.

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