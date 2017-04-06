Сын забил до смерти металлическим предметом свою мать в Воронежской области

На днях в жилом доме в селе Колбинка, расположенного в Россошанском районе, обнаружили тело убитой 58-летней местной жительницы. Стражи порядка по подозрению в преступлении задержали 27-летнего сына женщина. Сначала он в преступлении не сознавался, однако затем все-таки дал признательные показания.

Следователи выяснили, что мать с сыном распивали спиртное в доме у соседа в селе Колбинка. Затем родственники отправились домой. По пути повздорили.

«Сын жестоко избил мать, — рассказали в МВД. — А дома он взял металлический предмет, и стал им бить женщину».

От телесных повреждений жительница села скончалась. Сыну грозит 15 лет тюрьмы.