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13:23 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области ищут подростка, который не вернулся из гостей

Мальчик должен был приехать от бабушки.

Полиция ищет несовершеннолетнего омича, который не вернулся домой. Как пишет «Омскпресс», Матвей Матвеев 2002 года рождения пропал накануне, 5 апреля. Он проживает с родителями в посёлке Ударный, Горьковского района Омской области, но в день происшествия он поехал в гости к бабушке в Омск.

Приметы Матвея: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы длинные русые. Из дома несовершеннолетний ушел в бордовой спортивной куртке, спортивном костюме синего цвета и в красно-черных кроссовках.

Добавим, что полиция ищет и ещё одного несовершеннолетнего. На это раз жителя Ленинского округа. Руслан Альжанов, 2000 года рождения, также ушёл из дома и ен вернулся. На вид Руслану 16 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные короткие. Из дома подросток уходил в темной куртке, синих джинсах. Был обут в черные кроссовки.

Полиция призывает с любой информацией по поводу пропавших подростков сообщать по телефону 02, или с информацией о Матвее позвонить на номер 63−04−04, а если есть сведения о Руслане — то стоит набрать 40−04−04.

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