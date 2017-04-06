В Омской области ищут подростка, который не вернулся из гостей

Полиция ищет несовершеннолетнего омича, который не вернулся домой. Как пишет «Омскпресс», Матвей Матвеев 2002 года рождения пропал накануне, 5 апреля. Он проживает с родителями в посёлке Ударный, Горьковского района Омской области, но в день происшествия он поехал в гости к бабушке в Омск.

Приметы Матвея: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы длинные русые. Из дома несовершеннолетний ушел в бордовой спортивной куртке, спортивном костюме синего цвета и в красно-черных кроссовках.