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12:53 (мск), источник: СуперОмск

В Следкоме Москвы объяснили задержание омского продюсера

В Следкоме по городу Москве прокомментировали задержание 45-летнего продюсера из Омска.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение с избранием меры пресечение, по лишению свободы.

Речь идет о подозрении в адрес Сергея Грушевского. Подозреваемый родился в Омске и в свое время окончил ОмГУ. Во время учебы Грушевский работал корреспондентом газеты «Молодой сибиряк», а после диплома — на двух омских телеканалах. В частности, был назначен генеральным продюсером телерадиокомпании «Иртыш».

В его род деятельности входило развитие детско-юношеских программ. Большую известность Грушевский получил в качестве продюсера известной в 1990-е годы омской группы «Бэтмен», а после отъезда в Москву стал развивать проект «Джинсовые мальчики».

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