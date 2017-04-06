В Следкоме Москвы объяснили задержание омского продюсера

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение с избранием меры пресечение, по лишению свободы.

Речь идет о подозрении в адрес Сергея Грушевского. Подозреваемый родился в Омске и в свое время окончил ОмГУ. Во время учебы Грушевский работал корреспондентом газеты «Молодой сибиряк», а после диплома — на двух омских телеканалах. В частности, был назначен генеральным продюсером телерадиокомпании «Иртыш».