Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
СМИ: появилась новая версия о взрыве в метро Петербурга
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Почему не стоит верить астропрогнозам: раскрываем карты
Как добавленный сахар незаметно портит жизнь
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Звонок из Москвы помог МЧС спасти жизнь пожилой волгоградки

5 апреля сотрудники МЧС спасли жизнь пожилой женщине, проживающей в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как рассказали ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 20:00 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях региона позвонила встревоженная жительница Москвы. Звонившая сообщила, что ее мама уже несколько дней не выходит на связь.

Старший оперативный дежурный ЦУКС прибыл по указанному адресу и совместно с экстренными службами и полицией при помощи специального инструмента в присутствии соседей вскрыл входную дверь квартиры. Пожилая женщина находилась внутри в беспомощном состоянии. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали ее в лечебное учреждение.

В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.

Жительница Москвы выразила благодарность сотрудникам экстренных служб за своевременность и оперативность действий, благодаря которым ее маме была оказана необходимая помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь