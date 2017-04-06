Звонок из Москвы помог МЧС спасти жизнь пожилой волгоградки

Как рассказали ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 20:00 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях региона позвонила встревоженная жительница Москвы. Звонившая сообщила, что ее мама уже несколько дней не выходит на связь.

Старший оперативный дежурный ЦУКС прибыл по указанному адресу и совместно с экстренными службами и полицией при помощи специального инструмента в присутствии соседей вскрыл входную дверь квартиры. Пожилая женщина находилась внутри в беспомощном состоянии. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали ее в лечебное учреждение.

В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.

Жительница Москвы выразила благодарность сотрудникам экстренных служб за своевременность и оперативность действий, благодаря которым ее маме была оказана необходимая помощь.