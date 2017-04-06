Звонок из Москвы помог МЧС спасти жизнь пожилой волгоградки
5 апреля сотрудники МЧС спасли жизнь пожилой женщине, проживающей в Краснооктябрьском районе Волгограда.
5 апреля сотрудники МЧС спасли жизнь пожилой женщине, проживающей в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как рассказали ВДТВ в
Старший оперативный дежурный ЦУКС прибыл по указанному адресу и совместно с экстренными службами и полицией при помощи специального инструмента в присутствии соседей вскрыл входную дверь квартиры. Пожилая женщина находилась внутри в беспомощном состоянии. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали ее в лечебное учреждение.
В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.
Жительница Москвы выразила благодарность сотрудникам экстренных служб за своевременность и оперативность действий, благодаря которым ее маме была оказана необходимая помощь.