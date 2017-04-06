В Балтийске тепловоз столкнулся с выехавшим на пути такси

ДТП произошло в 18:35 в среду, 5 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

В ДТП никто не пострадал. Локомотив и «Мерседес» получили незначительные повреждения. В КЖД уточнили, что на работу станции и графике подачи вагонов происшествие не повлияло.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя такси и ошибка при совершении манёвра в непосредственной близости от подъездного пути.

В связи с происшествием КЖД обратилась к руководству Балтийска с просьбой оградить или перенести парковку автомобилей в другое место.

Аналогичное ДТП произошло в среду, 29 марта, на станции Пионерский курорт. Водитель «Форда» при совершении манёвра на расположенной рядом с ж/д путями парковке не справилась с управлением, перепутала педали «газ» и «тормоз» и столкнулась с пригородным поездом. У состава в этот момент была плановая остановка перед отправкой в Калининград. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали.