Напавший на курящую екатеринбурженку пойдет под суд
За побои.
За побои.
В Екатеринбурге будут судить мужчину, набросившегося с кулаками на курящую 25-летнюю девушку.
«По полученным результатам медосвидетельствования принято решение направить материалы в Кировский райсуд Екатеринбурга. Мужчина будет привлечен к ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сказали «Уралинформбюро» в
Борцу с курением грозит арест до 15 суток.
Инцидент произошел 10 февраля 2017 года на остановке «Сиреневый бульвар». Пострадавшая рассказала, что мужчина попросил ее потушить сигарету. Девушка отмахнулась, и он решил ее проучить. Заявление в полицию написали и потерпевшая, и нападавший.