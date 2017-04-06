Авария на Чусовском мосту случилась из-за обгона через сплошную
6 апреля в 06:50 на Чусовском мосту столкнулись пять транспортных средств. Два человека погибли, еще трое получили травмы. В Госавтоинспекции рассказали обстоятельства происшествия.
6 апреля в 06:50 на Чусовском мосту столкнулись пять транспортных средств. Два человека погибли, еще трое получили травмы. В Госавтоинспекции рассказали обстоятельства происшествия.
Со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль Toyota Camry. Иномаркой управлял 31-летний житель Добрянского района. На 26 километре трассы он начал совершать обгон, нарушая при этом правила дорожной разметки «сплошная линия». Выехав на полосу встречного движения, прикамец столкнулся с колонной автомобилей.
Он допустил касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302», после которого произошло столкновение с автомобилем
После удара автомобиль «ГАЗ-3309» также допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.
В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир Toyota — мужчина 1978 года рождения — госпитализирован с многочисленными травмами. 22-летний водитель Mercedes и его 52-летний пассажир получили ушибы.
По факту случившегося проводится проверка.