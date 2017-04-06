Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13:15 (мск), источник: Новости Перми

Авария на Чусовском мосту случилась из-за обгона через сплошную

6 апреля в 06:50 на Чусовском мосту столкнулись пять транспортных средств. Два человека погибли, еще трое получили травмы. В Госавтоинспекции рассказали обстоятельства происшествия.

Со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль Toyota Camry. Иномаркой управлял 31-летний житель Добрянского района. На 26 километре трассы он начал совершать обгон, нарушая при этом правила дорожной разметки «сплошная линия». Выехав на полосу встречного движения, прикамец столкнулся с колонной автомобилей.

Он допустил касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302», после которого произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. После удара автомобиль Toyota Camry отбросило на автомобиль Volkswagen Polo, после этого произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-3309».

После удара автомобиль «ГАЗ-3309» также допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир Toyota — мужчина 1978 года рождения — госпитализирован с многочисленными травмами. 22-летний водитель Mercedes и его 52-летний пассажир получили ушибы.

По факту случившегося проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Пермь поставили партию зараженных цветов
Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь