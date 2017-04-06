Авария на Чусовском мосту случилась из-за обгона через сплошную

Со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль Toyota Camry. Иномаркой управлял 31-летний житель Добрянского района. На 26 километре трассы он начал совершать обгон, нарушая при этом правила дорожной разметки «сплошная линия». Выехав на полосу встречного движения, прикамец столкнулся с колонной автомобилей.

Он допустил касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302», после которого произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. После удара автомобиль Toyota Camry отбросило на автомобиль Volkswagen Polo, после этого произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-3309».

После удара автомобиль «ГАЗ-3309» также допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.