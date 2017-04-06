В Казани украли детали от самолетов на 2 миллиона рублей
(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). 5 апреля в Казани украли детали для самолетов на сумму более 2 миллионов рублей, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). 5 апреля в Казани украли детали для самолетов на сумму более 2 миллионов рублей, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью у дома № 25 по Кирпичникова. Неизвестные вскрыли кузов автомобиля «ГАЗель» и вынесли 2 ящика с тепловыми приборами для самолётных турбин.
Приборы принадлежали ОАО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро». Данное предприятие занимается производством датчиков и электронной аппаратуры для отечественных летательных аппаратов.
Общая сумма ущерба составила 2 195 225 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».