В Казани украли детали от самолетов на 2 миллиона рублей

Инцидент произошел ночью у дома № 25 по Кирпичникова. Неизвестные вскрыли кузов автомобиля «ГАЗель» и вынесли 2 ящика с тепловыми приборами для самолётных турбин.

Приборы принадлежали ОАО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро». Данное предприятие занимается производством датчиков и электронной аппаратуры для отечественных летательных аппаратов.

Общая сумма ущерба составила 2 195 225 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».