Киев выясняет обстоятельства задержания украинского судна в Крыму

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ в четверг сообщила, что крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона»: судно якобы нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки — Ильичевск, судовладелец ООО «БАРА — Украина — Одесса». По данным ФСБ, в результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию РФ почти на 400 метров. Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

«Предварительно информация о задержании судна подтверждается», — сказал Слободян украинскому информационному агентству «Укринформ».

Он добавил, что погранслужба сейчас уточняет детали инцидента и проверяет информацию через владельцев судна и «другие источники», поскольку никаких контактов с представителями крымской власти не поддерживает. На вопрос о возможных действиях украинской стороны относительно освобождения задержанных рыбаков Слободян ответил, что такие действия возможны «только по линии МИД, дипломатическим путем».