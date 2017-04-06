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14:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два автомобиля обгорели в Нижнем Новгороде на 5 апреля

Два автомобиля обгорели в Нижнем Новгороде 5 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в 04:15 стало известно о возгорании автомобиля Ford Focus около дома на ул. Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате он обгорел на площади 1,5 кв.м. А в 06:36 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Родничок» на ул. Бринского в Нижегородском районе города. Там обгорел автомобиль, а также внутренняя отделка гаража на площади 10 кв.м. В обоих случаях причины пожаров устанавливаются.

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