Два автомобиля обгорели в Нижнем Новгороде на 5 апреля

Согласно информации, в 04:15 стало известно о возгорании автомобиля Ford Focus около дома на ул. Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате он обгорел на площади 1,5 кв.м. А в 06:36 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Родничок» на ул. Бринского в Нижегородском районе города. Там обгорел автомобиль, а также внутренняя отделка гаража на площади 10 кв.м. В обоих случаях причины пожаров устанавливаются.