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13:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские в Приангарье разыскивают без вести пропавшего студента техникума

Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до сих пор не вернулся.

Источник: 38.мвд.рф

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего студента Усольского агропромышленного техникума, 1999 года рождения. Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до настоящего времени не вернулся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На вид юноше 18 лет, средний рост, среднее телосложение, европейский тип лица, голубые глаза, светло-русые волосы средней длины.

«На момент исчезновения имел при себе сотовый телефон и документы, удостоверяющие личность. Был одет в светло-серый спортивный костюм, черные кроссовки», — отметили в ведомстве.

Лиц, что-либо знающих о месте нахождении Виталия В., просят сообщить в группу розыска МО МВД России «Усольский» по тел. 8−39543−6−34−21, 7−30−88 или в дежурную часть по телефону 6−28−55.

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