Полицейские в Приангарье разыскивают без вести пропавшего студента техникума

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего студента Усольского агропромышленного техникума, 1999 года рождения. Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до настоящего времени не вернулся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На вид юноше 18 лет, средний рост, среднее телосложение, европейский тип лица, голубые глаза, светло-русые волосы средней длины.

«На момент исчезновения имел при себе сотовый телефон и документы, удостоверяющие личность. Был одет в светло-серый спортивный костюм, черные кроссовки», — отметили в ведомстве.