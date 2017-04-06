Полицейские в Приангарье разыскивают без вести пропавшего студента техникума
Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до сих пор не вернулся.
Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до сих пор не вернулся.
Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего студента Усольского агропромышленного техникума, 1999 года рождения. Молодой человек ушел из общежития 24 марта и до настоящего времени не вернулся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На вид юноше 18 лет, средний рост, среднее телосложение, европейский тип лица, голубые глаза,
«На момент исчезновения имел при себе сотовый телефон и документы, удостоверяющие личность. Был одет в
Лиц,