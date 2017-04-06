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13:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Серьезное ДТП в Уфе попало в объектив регистратора

В Уфе произошло серьезное ДТП с пострадавшим, которое попало в объектив видеорегистратора. Запись попала в группу БашДТП.

По словам автора видео, авария произошла на улице Российской вчера, 5 апреля. На перекрестке столкнулись BMW и ВАЗ 2112. Отечественное авто поворачивало налево, когда в него влетела иномарка. «Двенадцатой» серьезно помяло багажник и развернуло.

Также, по словам пользователей соцсети, пострадал водитель «ВАЗа». Он не был пристегнут во время столкновения и сильно ударился. «Ему еще повезло что он из машины не вылетел, не пристегнут был. Сильно ударился головой, был без сознания», — пишет один из пользователей.

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