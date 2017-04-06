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16:22 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани подростка избили на уроке физкультуры в школе

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. 14-летний мальчик был госпитализирован. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».

По сведениям источника, инцидент произошел 5 апреля на уроке физкультуры в одной из школ станицы Раевской под Новороссийском. 14-летнего школьника избили его одноклассники.

Классному руководителю ребенка пришлось вызвать скорую помощь. Из учебного заведения подростка доставили в больницу.

По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму. Сейчас подросток проходит обследование в отделении детской травматологии.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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