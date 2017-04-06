На Кубани подростка избили на уроке физкультуры в школе
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. 14-летний мальчик был госпитализирован. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. 14-летний мальчик был госпитализирован. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».
По сведениям источника, инцидент произошел 5 апреля на уроке физкультуры в одной из школ станицы Раевской под Новороссийском. 14-летнего школьника избили его одноклассники.
Классному руководителю ребенка пришлось вызвать скорую помощь. Из учебного заведения подростка доставили в больницу.
По предварительным данным, он получил
Обстоятельства случившегося выясняются.