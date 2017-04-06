На Кубани подростка избили на уроке физкультуры в школе

По сведениям источника, инцидент произошел 5 апреля на уроке физкультуры в одной из школ станицы Раевской под Новороссийском. 14-летнего школьника избили его одноклассники.

Классному руководителю ребенка пришлось вызвать скорую помощь. Из учебного заведения подростка доставили в больницу.

По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму. Сейчас подросток проходит обследование в отделении детской травматологии.

Обстоятельства случившегося выясняются.