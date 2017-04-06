Приставы забрали ребенка у нетрезвой жительницы Сызрани

Ранее суд решил, что местная жительница С. должна передать своего малолетнего сына управление семьи, опеки и попечительства администрации города.

Пришедшие исполнить решение суда приставы не нашли женщину и ребенка по месту их прописки. Соседи рассказали им, что С. фактически проживает в Октябрьске. Но и по этому адресу найти ее и мальчика не удалось.

Позже приставы узнали, что С. может находиться в Сызрани, но по другому адресу. В результате местонахождение женщины все же установили.

Когда пришли сотрудники ФССП, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка передали представителю управления семьи, опеки и попечительства.