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13:36 (мск), источник: Фонтанка

У пассажира с «Приморской» изъяли гранату со следами тротила

У мужчины, задержанного сегодня, 6 апреля, на станции метро «Приморская», изъяли гранату времен ВОВ со следами тротила.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что станция «Приморская» была закрыта почти полтора часа из-за мужчины, которого задержали с муляжом гранаты.

В Росгвардии пояснили, что это была граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом. Тротила внутри нее не было, однако его следы были обнаружены.

Напомним, на пассажира с гранатой среагировали металлодетекторы в верхнем вестибюле станции.

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