У пассажира с «Приморской» изъяли гранату со следами тротила

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что станция «Приморская» была закрыта почти полтора часа из-за мужчины, которого задержали с муляжом гранаты.

В Росгвардии пояснили, что это была граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом. Тротила внутри нее не было, однако его следы были обнаружены.

Напомним, на пассажира с гранатой среагировали металлодетекторы в верхнем вестибюле станции.