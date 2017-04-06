У пассажира с «Приморской» изъяли гранату со следами тротила
У мужчины, задержанного сегодня, 6 апреля, на станции метро «Приморская», изъяли гранату времен ВОВ со следами тротила.
У мужчины, задержанного сегодня, 6 апреля, на станции метро «Приморская», изъяли гранату времен ВОВ со следами тротила.
Об этом «Фонтанке» сообщили в
Ранее «Фонтанка» сообщала, что станция «Приморская» была закрыта почти полтора часа
В Росгвардии пояснили, что это была граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом. Тротила внутри нее не было, однако его следы были обнаружены.
Напомним, на пассажира с гранатой среагировали металлодетекторы в верхнем вестибюле станции.