Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Дмитрий Песков напомнил, что сразу после химатаки, в которой погибли десятки человек, ни у кого не было доступа в этот район.
Дмитрий Песков напомнил, что сразу после химатаки, в которой погибли десятки человек, ни у кого не было доступа в этот район.
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле призывают к взвешенной оценке инцидента в сирийском Идлибе и предлагают не делать скоропалительных выводов, заявил
Это действительно достаточно угрожающее развитие событий, это действительно очень опасное и чудовищное преступление.
Вместе с тем, продолжил
Инцидент с предполагаемой химатакой в сирийской провинции Идлиб может быть выгоден как тем, кто пытается делегитимизировать законное руководство Сирии, так и террористам, считает Песков.
«Безусловно, существуют силы, которые ведут дело к делегитимизации законного руководства Сирийской Арабской Республики, существуют силы терроризма и те, кто поддерживает террористов», — сказал он, отвечая на вопрос, кому может быть выгодна ситуация, произошедшая в Идлибе.
Он напомнил, что Минобороны РФ накануне давало пояснения по этому вопросу.
Песков также заявил, что в Москве считают недопустимым применение химического оружия в Сирии и выражают надежду, что сирийские вооруженные силы предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить попадания в руки террористов веществ, которые могут использоваться для создания химоружия.
Атака в провинции Идлиб
Во вторник западные СМИ сообщили об авиаударе на город
В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе
«На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», — отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.