Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле призывают к взвешенной оценке инцидента в сирийском Идлибе и предлагают не делать скоропалительных выводов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это действительно достаточно угрожающее развитие событий, это действительно очень опасное и чудовищное преступление.

Вместе с тем, продолжил пресс-секретарь президента, «вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, и мы не согласны с теми оценками, которые даются». Песков напомнил, что сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в район, где она произошла, и, соответственно, никто не мог владеть достоверной информацией.

Инцидент с предполагаемой химатакой в сирийской провинции Идлиб может быть выгоден как тем, кто пытается делегитимизировать законное руководство Сирии, так и террористам, считает Песков.

«Безусловно, существуют силы, которые ведут дело к делегитимизации законного руководства Сирийской Арабской Республики, существуют силы терроризма и те, кто поддерживает террористов», — сказал он, отвечая на вопрос, кому может быть выгодна ситуация, произошедшая в Идлибе.

Он напомнил, что Минобороны РФ накануне давало пояснения по этому вопросу.

Песков также заявил, что в Москве считают недопустимым применение химического оружия в Сирии и выражают надежду, что сирийские вооруженные силы предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить попадания в руки террористов веществ, которые могут использоваться для создания химоружия.

Атака в провинции Идлиб