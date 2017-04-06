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8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13:56 (мск), источник: Интерфакс

Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе

Дмитрий Песков напомнил, что сразу после химатаки, в которой погибли десятки человек, ни у кого не было доступа в этот район.

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле призывают к взвешенной оценке инцидента в сирийском Идлибе и предлагают не делать скоропалительных выводов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это действительно достаточно угрожающее развитие событий, это действительно очень опасное и чудовищное преступление.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Вместе с тем, продолжил пресс-секретарь президента, «вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, и мы не согласны с теми оценками, которые даются». Песков напомнил, что сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в район, где она произошла, и, соответственно, никто не мог владеть достоверной информацией.

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Инцидент с предполагаемой химатакой в сирийской провинции Идлиб может быть выгоден как тем, кто пытается делегитимизировать законное руководство Сирии, так и террористам, считает Песков.

«Безусловно, существуют силы, которые ведут дело к делегитимизации законного руководства Сирийской Арабской Республики, существуют силы терроризма и те, кто поддерживает террористов», — сказал он, отвечая на вопрос, кому может быть выгодна ситуация, произошедшая в Идлибе.

Он напомнил, что Минобороны РФ накануне давало пояснения по этому вопросу.

Песков также заявил, что в Москве считают недопустимым применение химического оружия в Сирии и выражают надежду, что сирийские вооруженные силы предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить попадания в руки террористов веществ, которые могут использоваться для создания химоружия.

Атака в провинции Идлиб

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Во вторник западные СМИ сообщили об авиаударе на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Атака была совершена при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате нее, по некоторым данным, погибли не менее 72 человека. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на правительственные сирийские войска. В свою очередь в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

«На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», — отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Комментарии
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Как уже было сказано ранее г-ном Конашенковым, распространение химических веществ явилось результатом бомбардировки правительственными ВВС Сирии складов с химоружием, принадлежащих боевикам. ВС Сирии сегодня официально поддерживаются ВС РФ, находящимися на территории Сирии. Т.о., ответственность за химатаку в Идлибе несёт и РФ.
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