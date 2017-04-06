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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове будут судить водителя, сбившего женщину с пятимесячным ребенком

Прокуратурой Ворошиловского района Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Раздоводина.

Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 1 января этого года Раздоводин, управляя автомобилем Volkswagen Polo, находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь с превышением скорости, он выехал на перекресток проспекта Космонавтов и бульвара Комарова на красный сигнал светофора. Избегая столкновения с легковым автомобилем, мужчина потерял контроль над управлением. В результате он допустил наезд на 26-летнюю женщину и ее пятимесячного сына, находящегося в детской коляске.

Потерпевшая была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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