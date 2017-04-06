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14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших

Авария произошла на Москольце.

В Симферополе 6 апреля произошло ДТП. В районе Москольца столкнулись два автобуса, в обоих находились пассажиры. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

— На месте происшествия работает «скорая», пассажирам оказывают помощь, — рассказали «Комсомольской правде — Крым» очевидцы. — Авария произошла как ехать с Москольца в сторону гипермаркета «Ашан», автобусы буквально немного отъехали от остановки.

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