В Симферополе столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших

В Симферополе 6 апреля произошло ДТП. В районе Москольца столкнулись два автобуса, в обоих находились пассажиры. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

— На месте происшествия работает «скорая», пассажирам оказывают помощь, — рассказали «Комсомольской правде — Крым» очевидцы. — Авария произошла как ехать с Москольца в сторону гипермаркета «Ашан», автобусы буквально немного отъехали от остановки.