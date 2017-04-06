В Петербурге двоих детей госпитализировали из школы, где пахло газом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Двое детей в состоянии средней тяжести госпитализированы из школы Петербурга, где проводилась эвакуация из-за запаха газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Кировского района города.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в школе № 608, где, по данным СМИ, проводится эвакуация из-за сильного запаха газа. В то же время в ГУ МЧС РИА Новости сообщали, что спасатели «выехали по сигналу».