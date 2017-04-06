В Петербурге двоих детей госпитализировали из школы, где пахло газом
Двое детей в состоянии средней тяжести госпитализированы из школы Петербурга, где проводилась эвакуация
Двое детей в состоянии средней тяжести госпитализированы из школы Петербурга, где проводилась эвакуация
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Двое детей в состоянии средней тяжести госпитализированы из школы Петербурга, где проводилась эвакуация
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в школе № 608, где, по данным СМИ, проводится эвакуация
Из 608-й школы эвакуировано 250 учеников и 40 сотрудников. Двое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления газом.
По её словам, около 12.30 мск сообщение о запахе газа поступило в дежурную службу администрации района.