В Уфе двое мужчин за вечер ограбили троих женщин

По материалам дела, на днях в Ленинский отдел полиции за вечер обратились сразу несколько женщин, написавших заявление о грабеже. Угрожая потерпевшим расправой, мужчина отбирал у них сумочки и скрывался. Задержать подозреваемого удалось в тот же день, им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за такие же злоедяния. Вместе с ним был задержан подельник — 18-летний уфимец.

Как выяснилось, мужчины нападали по очереди. Следили за ними, подбегали сзади, вырывали из рук сумки и убегали. Возбуждено сразу три уголовных дела за грабеж, попытку грабежа и за разбойное нападение.