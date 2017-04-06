Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Экс-депутата Госдумы Олега Михеева будут искать за границей

Народный избранник снова не явился на судебное заседание.

Как сообщает «Интерфакс», в четверг, 6 апреля, слушания по делу народного избранника были продолжены в Советском районном суде, однако, без Олега Михеева, так как тот не явился на заседание. Информагентство отмечает, что экс-депутат находится на амбулаторном лечении. Судебные приставы предоставили рапорт о невозможности принудительного привода Олега Михеева. «Интерфакс» также отмечает, что, по заявлению супруги народного избранника, экс-депутат может находиться в Москве или на Кипре. «Гособвинитель предложит выяснить через ФСБ, пересекал ли обвиняемый границу РФ», — отмечает информагентство.

Добавим также, что суд постановил отложить рассмотрение дела и подвергнуть Олега Михеева принудительному приводу. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Витаминки от рака. Эксперты о том, кто и почему идет к знахарям
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь