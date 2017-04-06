Экс-депутата Госдумы Олега Михеева будут искать за границей

Как сообщает «Интерфакс», в четверг, 6 апреля, слушания по делу народного избранника были продолжены в Советском районном суде, однако, без Олега Михеева, так как тот не явился на заседание. Информагентство отмечает, что экс-депутат находится на амбулаторном лечении. Судебные приставы предоставили рапорт о невозможности принудительного привода Олега Михеева. «Интерфакс» также отмечает, что, по заявлению супруги народного избранника, экс-депутат может находиться в Москве или на Кипре. «Гособвинитель предложит выяснить через ФСБ, пересекал ли обвиняемый границу РФ», — отмечает информагентство.

Добавим также, что суд постановил отложить рассмотрение дела и подвергнуть Олега Михеева принудительному приводу. Следующее заседание назначено на 17 апреля.