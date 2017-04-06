Экс-депутата Госдумы Олега Михеева будут искать за границей
Народный избранник снова не явился на судебное заседание.
Народный избранник снова не явился на судебное заседание.
Как сообщает «Интерфакс», в четверг, 6 апреля, слушания по делу народного избранника были продолжены в Советском районном суде, однако, без Олега Михеева, так как тот не явился на заседание. Информагентство отмечает, что
Добавим также, что суд постановил отложить рассмотрение дела и подвергнуть Олега Михеева принудительному приводу. Следующее заседание назначено на 17 апреля.