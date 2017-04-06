Днем 6 апреля 2017 года в Екатеринбурге силовики оцепили Новомосковский рынок. Причиной стал припаркованный ВАЗ-2108 оранжевого цвета.

Как рассказал «Уралинформбюро» работник рынка Тимофей Волков, около часа назад полицейские эвакуировали людей из ближайших к авто павильонов. «Приехал один экипаж охраны. Пробивали автомобиль по номерам, отзвонили хозяина», — сказал он.

Другой информации на данный момент нет. Получить оперативный комментарий в пресс-службе свердловского ГУ МВД на момент публикации новости не удалось.