Новосибирских полицейских обвинили в подделке доказательств

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили: предполагается, что полицейские нарушили закон при поимке 20-летнего парня, употреблявшего синтетические наркотики.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД узнали, что молодой человек систематически закупает химическое зелье, отправляя «поставщику» СМС. И решили повысить показатели служебной деятельности, поймав его с поличным. По версии следователей, полицейские буквально заставили того отправить сообщение наркодилеру, угрожая уголовной ответственностью.

— Контролируя действия парня, обвиняемые задержали его, когда он доставал наркотики из «закладки». Свои явно незаконные действия злоумышленники легализовали путем составления служебных документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, — пояснили в СУ СКР суть обвинения в фальсификации доказательств.

Поддельные документы о якобы ловко проведенной операции поимки преступника, действия которого на самом деле были спровоцированы самими же оперативниками, они предоставили в орган предварительного следствия отдела полиции. Там в отношении молодого человека возбудили уголовное дело об особо тяжком преступлении.