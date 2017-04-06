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14:35 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирских полицейских обвинили в подделке доказательств

Как рассказали «РГ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, незаконные действия правоохранителей выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства совместно с ФСБ.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили: предполагается, что полицейские нарушили закон при поимке 20-летнего парня, употреблявшего синтетические наркотики.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД узнали, что молодой человек систематически закупает химическое зелье, отправляя «поставщику» СМС. И решили повысить показатели служебной деятельности, поймав его с поличным. По версии следователей, полицейские буквально заставили того отправить сообщение наркодилеру, угрожая уголовной ответственностью.

— Контролируя действия парня, обвиняемые задержали его, когда он доставал наркотики из «закладки». Свои явно незаконные действия злоумышленники легализовали путем составления служебных документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, — пояснили в СУ СКР суть обвинения в фальсификации доказательств.

Поддельные документы о якобы ловко проведенной операции поимки преступника, действия которого на самом деле были спровоцированы самими же оперативниками, они предоставили в орган предварительного следствия отдела полиции. Там в отношении молодого человека возбудили уголовное дело об особо тяжком преступлении.

По ходатайству следователей суд заключил обвиняемых под стражу на время расследования. В региональном ГУ МВД проводится служебная проверка, и если факт совершенного преступления будет доказан, горе-оперативники будут уволены. По статье УК о превышении полномочий им грозит до десяти лет, а за фальсификацию доказательств — до четырех лет лишения свободы.

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