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14:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае будут судить банду, которую организовал иностранец

Во время обысков у них изъяли больше 13 килограммов героина.

Гражданина Таджикистана обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками в Пермском крае. Как рассказали в краевой прокуратуре, мужчина и 14 его соучастников сбывали героин в Березниках, Александровске и Горнозаводске.

Сотрудники прокуратуры пояснили, что банду он сколотил в конце лета 2015 года. Преступное сообщество включало 3 группы. Каждая из них заведовала своей территорией. В основном, героин сбывали через курьеров путём закладок. Деньги получали через электронные кошельки или на банковские карты.

Обвиняемых задержали в 2016 году. Во время обысков у них нашли более 13 килограммов героина. Сейчас уголовное дело направлено в Березниковский городской суд. Ранее суд вынес приговор ещё одному фигуранту дела, с которым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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